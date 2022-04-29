حسم نادي الريان القطري الجدل حول إمكانية انتقال الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب الفريق إلى ناديي الهلال أو النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اسم اللاعب الكولومبي نجم ريال مدريد الإسباني السابق، ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الهلال أو النصر خاصة أنه أبدى رغبته بالرحيل عن صفوف فريق الريان.

الريان يرفض التفريط في خاميس

وقال حمد العنزي، المدير الإعلامي بنادي الريان القطري لـ قناة SBC إن اللاعب الكولومبي مستمر مع الريان، مضيفًا أن اللاعب مصاب ولا يدعي الإصابة كما تردد.

اللاعب لم يشارك آسيويًا

ويرتبط خاميس رودريغيز بعقد مع الريان القطري، منذ سبتمبر 2021، ويستمر حتى 2024، قادمًا من صفوف إيفرتون الإنجليزي.

ولم يشارك لاعب ريال مدريد وموناكو الفرنسي سابقًا في أي مباراة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.