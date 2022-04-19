انتهت، منذ قليل، مباراة الريان ضد الشارقة الإماراتي في إطار مواجهات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق القطري بنتيجة 3/ 1.

تقدم الريان ضد الشارقة:

وبدأت مباراة الريان ضد الشارقة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بشكل سريع، قبل أن يسجل مدافع الفريق الإماراتي سالم سلطان هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12.

ونجح البرازيلي كايو في تسجيل التعادل سريعًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 18، واستمرت محاولات الفريقين بقوة لهز الشباك مجددًا، قبل أن يسجل ياسين براهيمي الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وجاء هدف براهيمي برأسية رائعة بعد عرضية مميزة لعبها ستيفان نزونزي من ركلة ركنية، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الريان ضد الشارقة بهدفين مقابل هدف.

براهيمي يعزز تقدم فريقه:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريق القطري وسط دفاع قوي من الشارقة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء بد إعاقة هاشم علي، سددها ياسين براهيمي بنجاح عند الدقيقة 62.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق دفاعي وإهدار المهاجمين للعديد من الفرص، لتنتهي مباراة الريان ضد الشارقة بفوز الفريق القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مجموعته في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الشارقة الإماراتي عند 4 نقاط في المركز الثالث.