أوقف الريان القطري سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

الريان يتجاوز الهلال بثنائية:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد كتيبة دياز عند 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بالتساوي مع فريق الريان القطري الذي حل ثانيًا، وتأهلا سويًّا إلى منافسات الدور ثمن النهائي.

الزعيم مع رامون دياز:

وتُعد الخسارة ضد الريان الليلة، هي الأولى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع رامون دياز، حيث تولى تدريبه منذ فبراير الماضي، وقاده في 13 مباراة بجميع البطولات، وحقق 12 انتصارًا متتاليًا وتعادل مرة واحدة.

ولعب الهلال 6 مباريات مع دياز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب، الحزم، النصر، الاتحاد، الرائد والأهلي، وقاده للتأهل إلى نهائي كأس الملك بعد الفوز على العالمي والليوث.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 انتصارات متتالية في مرحلة المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا أمام الشارقة والريان ومواجهتي استقلال دوشنبه، قبل أن يتعادل مع الفريق الإماراتي ويخسر ضد الفريق القطري.