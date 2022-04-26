يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري ضيفًا، على نادي الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الريان ضد الهلال:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الزعيم ضد الريان القطري، غدًا الأربعاء ، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وخسر الريان القطري، مواجهته ضد نادي الهلال في ذهاب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بثلاثية نظيفة، حيث يمتلك الفريق 10 نقاط خلف الزعيم متصدر المجموعة.

ويطمح نادي الريان القطري في التأهل إلى دور الستة عشر الآسيوي، ضمن أفضل ثلاث ثوانٍ في مجموعات الغرب، حيث يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد الهلال.

رقم مميز لـ الريان:

وحقق الريان القطري الفوز المتتالي على حساب الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما انتصر على استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف دون رد.

ونجح الريان في معادلة رقمه في عدد مرات الفوز المتتالي في دوري أبطال آسيا، برصيد مرتين، حيث حقق هذا الرقم لأول مرة عام 2012، وبالتالي يسعى لتعزيز تاريخي ضد الهلال.