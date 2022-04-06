قال خبير الفلك والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن شهر رمضان يطوف على الفصول الأربعة كل 32 عامًا، وذلك بسبب أن الشهر المبارك يتبع نظام السنة القمرية ومدتها 354 يوماً.

الفصول الأربعة:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: من أعمارهم من 50 إلى 60 هؤلاء أول صيام لهم كان في القيظ ومن 40 إلى 50 أول صيام لهم في الخريف، ومن 30 إلى 40 أول صيام لهم كان في الشتاء، ومن 20 إلى 30 أول صيام لهم كان في القيظ وما دون ذلك في الربيع.

وتابع أن الفصول تتبع نظام السنة الشمسية ومدتها 365 يومًا والفارق بينهما 11 يوماً، أي أن السنة الهجرية تتقهقر للخلف شهراً كل 3 سنوات، موضحًا أن شهر رمضان الحالي يلمس آخر فصل الربيع؛ لذلك فأطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.

رمضان في الشتاء:

وأردف الزعاق: خلال الأعوام 1443 و1444 و1445 و1446هـ سنصوم رمضان في فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام 1447 و1448 و1449 و1450هـ سيكون صيام رمضان في الشتاء.