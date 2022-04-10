كشف خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق أن عام 2030 سيشهد صيام شهر رمضان مرتين في نفس السنة مشيرًا إلى أن هذه السنة تعرف باسم السنة الكريمة لأنها تشهد الشهر الفضيل مرتين.

السنة التي نصوم في #رمضان مرتين تسمى بالسنة الكريمة

وهي عام 2030 م

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) April 10, 2022

وأشار الزعاق إلى أن رمضان يطوف على الفصول الأربعة مرة كل 32 سنة لأن السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية 11 يومًا حيث إن الأولى مرتبطة بحركة القمر والأخرى مرتبطة بحركة الشمس.

أطول ساعات الصيام

وفي وقت سابق أوضح الزعاق أن شهر رمضان الحالي يأتي في آخر فصل الربيع؛ مشيرًا إلى أن أطول ساعات الصيام تكون في أوج القيظ ويكون ذلك بعد عشرين سنة تقريبًا.

ولفت إلى أنه خلال الأعوام 1443 و1444 و1445 و1446هـ سنصوم رمضان في فصل الربيع، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام 1447 و1448 و1449 و1450هـ سيكون صيام رمضان في الشتاء.

وأشار إلى أن من أعمارهم من 50 إلى 60 هؤلاء أول صيام لهم كان في القيظ ومن 40 إلى 50 أول صيام لهم في الخريف ومن 30 إلى 40 أول صيام لهم كان في الشتاء ومن 20 إلى 30 أول صيام لهم كان في القيظ وما دون ذلك في الربيع.