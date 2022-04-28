تسببت خسارة الزعيم أمام الريان القطري، ليفشل في تكرار إنجاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الريان يفوز على الهلال

ولعب الهلال ضد الريان بالأمس، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الزعيم يهدر فرصة تكرار إنجاز الاتحاد

وكان يسعى الزعيم لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا 2022، أملًا في تحقيق البطولة بدون خسارة وللعام الثاني على التوالي، وتكرار إنجاز الاتحاد في عام 2005.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بلقب دوري أبطال آسيا 2005 للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بنسخة عام 2004، ولكن دون خسارة، وشارك في كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي كان يأمل الزعيم تحقيقه.

ويملك الزعيم فرصة لمعادلة إنجاز آخر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، ليكون ثاني فريق سعودي يحقق هذا الأمر في البطولة القارية بمسماها الحالي منذ 2003.

ألقاب السعودية في دوري الأبطال

وتملك الأندية السعودية 6 ألقاب من بطولة دوري أبطال آسيا، توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقبين بالنظام الحديث ومثلهما بالنظام القديم، بالإضافة إلى لقبين للاتحاد بالمسمى الحديث.