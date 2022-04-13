يحمل شهر رمضان المبارك ذكرى مميزة لجماهير نادي الاتحاد، حيث شهد تعادل الفريق الأول لكرة القدم ضد العين الإماراتي، ليُمهد طريقه نحو لقب دوري أبطال آسيا 2005.

الاتحاد يتعادل مع العين في رمضان

ولعب الاتحاد ضد العين على استاد طحنون بن محمد، يوم 23 من شهر رمضان المبارك، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، حيث تقدم أصحاب الأرض عن طريق علي مسري، قبل أن يسحل كالون التعادل من ركلة جزاء.

ولعب الفريقان إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2005 على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ثالث أيام عيد الفطر، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تألق العميد في المباراة النهائية

وتألق لاعبو العميد بشكل لافت في المباراة النهائي، حيث تقدم كالون في الدقيقة الثانية، وعزز محمد نور تقدم فريقه عند الدقيقة 33، وقلص العين الفارق من ركلة جزاء سجلها شهاب أحمد عند الدقيقة 55.

وأحرز الكاميروني جوزيف جوب الهدف الثالث عند الدقيقة 56، قبل أن يسجل أحمد الدوخي الهدف الرابع عند الدقيقة 67، فيما سجل لويس كارلوس تيجادا الهدف الثاني عند الدقيقة 91، ليتوج العميد بلقب دوري أبطال آسيا ويحتفل وسط جماهيره.

وشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية 2005 التي أُقيمت في اليابان، وأنهى المونديال في المركز الرابع.