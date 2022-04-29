وجه الإعلامي علي الزهراني رسالة إلى الأعضاء الذهبيين في النادي الأهلي، من أجل تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل استئناف المسابقات.

رسالة للأعضاء الذهبيين

وقال الزهراني: “الأعضاء الذهبيين (الكل وليس البعض) إن كانوا بالفعل حريصين على ناديهم فلا بد من تواجدهم في تمارين الأهلي لدعم اللاعبين وتحفيزهم حتى يخرج الفريق وينجو من مأزق الهبوط”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأهلي اليوم ليس في حاجة لأعضاء يغيبون وقت الانكسار ويحضرون وقت الانتصار”.

وأضاف: “حقك كأهلاوي انتقاد الإدارة في كوارث قراراتها وعبث عملها وسوء اختياراتها والإصرار على أدواتها، أما واجبك التاريخي الذي لا يقبل المساومة فهو وقوفك مع ناديك”.

وتعرضت إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية خلال الموسم الرياضي الحالي، لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني بيسنيك هاسي، قبل أن تتم إقالته الشهر الماضي؛ وتتعاقد مع روبرت سيبولدي.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويقع الراقي في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 10 مرات، فيما خسر 9 مرات، قبل مباراته ضد الباطن، يوم الخميس المقبل.