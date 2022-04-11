انطلقت مباراة الفيصلي ضد السد القطري بشكل سريع، ليخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المواجهة الآسيوية بعد مرور 16 دقيقة.

تعادل الفيصلي ضد السد:

ويلعب الفيصلي ضد السد على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط، عن طريق حسن الهيدوس بعد تلقيه تمريرة مميزة من أكرم عفيف، لينتفض لاعبو عنابي سدير بحثًا عن التعادل.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من فرض سيطرته، قبل أن يسجل هشام فايق التعادل عند الدقيقة 16 برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الأسترالي مارتن بويل.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يملك عنابي سدير نقطة واحدة في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، فيما تصدر ناساف الترتيب بعد فوزه على القوة الجوية اليوم.