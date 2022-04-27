وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)؛ بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان، في إطار الشراكة السعودية الفرنسية.

تفاصيل مذكرة التفاهم:

وقع المذكرة من جانب المركز مدير إدارة الفروع مبارك بن سعيد الدوسري، ومن جانب وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية مدير الوكالة في لبنان جييل جانر غران بيار.

وستشمل مذكرة التفاهم خلال المرحلة الأولى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة، حيث ستقدم المملكة مساهمة بقيمة 36.000.000 يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم مساهمة مماثلة في إطار الشراكة بين الجانبين، ليكون الإجمالي 72 مليون يورور مقدمة من الدولتين.

الوقوف مع الشعب اللبناني:

ويأتي ذلك امتدادًا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق والمساهمة في تحقيق استقراره وتنميته ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه، لتخطي هذه الأزمة التي تمر بها لبنان.