يستضيف برنامج مراحل على قناة SBC في حلقة الليلة ضيفًا مميزًا وهو الشاعر سهم، بحسب ما كشف مقدم البرنامج علي العلياني في ختام حلقة أمس.

وقال العلياني: إن حلقة السبت ستكون حلقةً مختلفةً، مشيرًا إلى ذلك دون أن يفصح عن اسم الضيف، حيث قال : تتذكرون فيه ناس من جيلنا كانت ترسم قلباً يخترقه سهم ؟ “.

من هو الشاعر سهم ؟

هو صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة في الفترة من 1 أغسطس 2005 إلى 22 أكتوبر 2011، وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية.

أعماله الفنية

تعاون الأمير أحمد بن سلطان في أول عمل فني له بلقب “سهم” مع الفنان رابح صقر في أغنية “تحملتك”، لكن ظهوره الأول كان مع الفنان عبدالمجيد عبدالله في “ليالينا” بلقبه القديم “منذر”، واستمر لمدة أكثر من 15 سنة في الأوساط الفنية باسم مستعار، وكان أول ظهور علني له باسمه في يونيو 2019 في سهرة غنائية جمعته بفنانين تغنوا بألحانه منهم أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.

فكرة برنامج مراحل

وكان الإعلامي علي العلياني أكد في وقت سابق على أن برنامج مراحل يعد برنامجًا حواريًا بطريقة جديدة في عالم التلفزيون معتمدة بذلك على الإبهار البصري، إلى جانب وجود العمل خيري بدعم حالات إنسانية كثيرة بطريقة مختلفة عما يقدمه الفنان فايز المالكي في برنامجه إنسان، موضحًا بأن فكرة البرنامج تقوم على حوار الضيوف على شكل مراحل، في كل مرحلة تحدٍ جديد به جائزة نقدية إذا تجاوز مرحلته، وإذا تعثر خسرها، وبالنهاية تذهب المبالغ النقدية التي جمعها الضيف من خلال المسابقة، إلى حالة إنسانية منتقاة من جمعيات خيرية رسمية.