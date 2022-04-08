يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قائمة الأعلى قيمة سوقية في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022.

المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا

ويبدأ الشباب مشواره في دوري أبطال آسيا 2022 بمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويطمح الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في أول مباريات المجموعة الثانية.

ويعود الليوث للظهور في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ خروجه من مرحلة المجموعات في عام 2015، ويطمح لاستعادة بريقه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يتفوق في القيمة السوقية

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأعلى قيمة سوقية بـ25.4 مليون يورو، يليه الجزيرة الإماراتي بـ16.8 مليون يورو، وبلغت قيمة لاعبي القوة الجوية العراقي 6.5 مليون يورو، ويتذيل مومباي الترتيب بـ5.1 مليون يورو.

ويتصدر نجم الليوث، الأرجنتيني لوسيانو فييتو قائمة الأغلى قيمة سوقية في الأندية الأربع بـ5 ملايين يورو، يليه نجم الجزيرة الإماراتي علي مبخوت بـ3.5 مليون يورو، ثم نجم القوة الجوية العراقي إبراهيم بايش بـ450 ألف يورو، بالتساوي مع لاعب مومباي سيتي، ديو مورايس.