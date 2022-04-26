اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته ضد الجزيرة الإماراتي.

الشباب يختتم استعداداته:

وبدأ مران الليوث بمحاضرة فنية عبر الفيديو، قبل أن يؤدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بقيادة مدرب الأحمال.

وقام سوموديكا بتطبيق عدد من الجمل الفنية بعد ذلك، قبل أن يختتم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بمناورة تكتيكية شهدت تطبيق النهج التكتيكي الخاص بمواجهته ضد الجزيرة.

ويأمل سوموديكا في مواصلة نتائجه المميزة مع الليوث، وقيادته لتحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، لتحقيق رقم قياسي جديد في دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث في مواجهة الجزيرة الإماراتي:

ويلعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المباراة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما يقع فريق الجزيرة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.