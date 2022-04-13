يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق انتصار جديد ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة القوة الجوية العراقي.

الشباب يسعى لتحقيق انتصار

وبدأ نادي الشباب منافسات دوري أبطال آسيا بشكل مميز، حيث حقق انتصارًا بثلاثية دون رد على حساب مومباي سيتي الهندي، قبل أن يتجاوز فريق الجزيرة الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أفضل انطلاقة له في دوري أبطال آسيا 2022، ما يحفزه لتحقيق انتصار جديد ضد القوة الجوية العراقي، لتعزيز سجله المميز في البطولة القارية.

وتحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا، ويأمل لمواصلة انتصاراته والظهور بشكل مميز، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي، لمصالحة الجماهير بعد الخسارة في كأس الملك.

الشباب ضد القوة الجوية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الملز، مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث.