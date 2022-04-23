أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراته أمام نادي مومباي سيتي الهندي متقدمًا بثنائية دون رد.

هدددددف!⚽

د 36" الهدف الثاني لـ #الشباب عن طريق مرتضى فال "بالخطأ في مرماه "

الشباب 2 × 0 مومباي#الشباب_مومباي#قنوات_SSC pic.twitter.com/OubcIpua69

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 22, 2022

وكان الليث تقدم بثنائية سُجلت عبر هتان باهبري ولاعب مومباي سيتي، مرتضى فال بالخطأ في مرماه في الدقيقتين الـ20 والـ37.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “الملز” في الرياض.