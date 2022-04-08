انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، في الجولة الأولى من دور المجموعات الآسيوي.

ملخص الشوط الأول:

وبدأت مباراة الشباب ضد مومبابي سيتي بداية سريعة جدًّا، حيث ضغط الليوث منذ الدقائق الأول لإدراك هدف التقدم، وفي الدقيقة الـ23 كانت هناك تمريرة رائعة من بانيغا، والعابد يهدر الفرصة.

وتستمر محاولات الشباب لإدراك هدف التقدم، وفي منتصف الشوط، تسديدة ضائعة من أحمد شراحيلي تعتلي المرمى، وسط دفاع متكتل من فريق مومباي سيتي، وضغط بطول الملعب من الليوث.

بانيغا يسجل الأول لـ الشباب:

وفي الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول، أشار حكم اللقاء بـ ركلة جزاء لصالح نادي الشباب، ليسددها اللاعب إيفر بانيغا في شباك مومبابي سيتي ويعلن عن تقدم الليوث بالهدف الأول في المباراة.

ويحاول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إدراك هدف التعزيز، ولكن انتهى الشوط بهذه النتيجة.