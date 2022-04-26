يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تفوقه ضد الجزيرة الإماراتي، وتحقيق فوز جديد أمامه في بطولة دوري أبطال آسيا.

الليوث في مواجهة الجزيرة الليلة

ويلعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما يقع فريق الجزيرة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الشباب يأمل تحقيق فوز جديد

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مسيرة مميزة ضد نظيره الجزيرة الإماراتي، حيث سبق وتواجها 5 مرات ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق 3 انتصارات، وتعادل مرة وخسر أخرى.

ويعود أول لقاء إلى مرحلة المجموعات في نسخة 2013، وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، وفاز الليوث إيابًا بهدفين مقابل هدف، وتقابلا مرتين في النسخة التالية، فاز الفريق الإماراتي بنتيجة 3/1، وخسر في اللقاء التالي بهدفين لهدف.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تعزيز تفوقه على الجزيرة الإماراتي في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، حيث فاز بثلاثة أهداف دون رد.