حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رقمًا مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا.

الليوث في الصدارة

وأنهى الشباب مرحة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة مجموعته، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الشباب بشكل مميز على الصعيد الهجومي في النسخة الحالية، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا، ليكون الأقوى هجوميًا، كما حقق أعلى معدل نقاط في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

الشباب يحقق رقمًا مميزًا

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هدفًا واحدًا خلال مرحلة المجموعات، ليكون أول فرق من غرب القارة يخوض 6 مواجهات في مجموعات دوري أبطال آسيا بمسماه الحالي منذ 2003، ويستقبل هدفًا واحدًا فقط.

وعلى صعيد فرق شرق القارة، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوسان إيه بارك الكوري الجنوبي في استقبال هدف واحد خلال مرحلة المجموعات في عام 2005، وكرر أولسان هيواندي الأمر ذاته النسخة الماضية.

وتمكنت العديد من الفرق من إنهاء مرحلة المجموعات بدون استقبال أي هدف أو هدف واحد، إلا أنها خاضت عدد مواجهات أقل إما لتواجد أقل من 4 فرق أو إقامة المجموعة من دور واحد آنذاك، ومنها؛ الهلال 2007، العين 2003، باختاكور 2004 و2020 وغيرهم.