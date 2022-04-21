يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز خلال منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الشباب يكرر انطلاقته

ونجح الليوث العائد للمشاركة في دوري أبطال آسيا بعد غياب 7 سنوات، في حصد 10 نقاط من 4 جولات، وهو العدد ذاته الذي جمعه في نسختي 2009 و2013.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بتحقيق عدد نقاط أقل من الجولات خلال مشاركاته السبع الأخرى في دوري أبطال آسيا، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وجمع أكبر عدد نقاط في النسخة الحالية.

الليوث في مواجهة مومباي سيتي غدًا

ويلعب الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.