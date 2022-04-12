أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 135 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فيما رصدت تعافي 266 حالة.

إجمالي حالات الإصابة

وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 752078 حالة.

إجمالي الحالات الحرجة

وبلغ عدد الحالات الحرجة 75 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 737748 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9060 حالة.

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