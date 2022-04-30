استعرضت حلقة اليوم من برنامج الصدمة المذاع على قناة mbc ردة فعل عدد من المواطنين تجاه رجل يهدد زوجته بالإجهاض أو الطلاق.

الصدمة.. يهددها بالإجهاض أو الطلاق أمام الناس.. ورجل يوجه لهذا الزوج كلمات قوية ومؤثرة#MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة

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— MBC1 (@mbc1) April 30, 2022

خيار صعب:

وظهرت امرأة داخل صيدلية تطلب من الصيدلي أن يعطيها حبوب الإجهاض ليرد الأخير بأنه لا يستطيع أن يعطيها الحبوب بدون وصفة طبية، حيث بررت لجوئها إلى الصيدلية للمطالبة بهذه الحبوب لعدم توفر الأموال اللازمة لديها بالإضافة لتهديد زوجها لها بالطلاق.

وتابعت: “أنا لو أقدر أروح المستشفى أو عيادة كنت رحت من الأساس بس أنا ما معي فلوس وزوجي ما معه فلوس وهو قاعد ينتظرني برا الحين وبيهددني بالطلاق”.

وفي أثناء ذلك كان يتابع عدد من الزبائن حوار المرأة والصيدلي وسط حالة من الذهول والشعور بالصدمة من أول لحظة.

وظهرت المرأة في اللقطة التالية من الفيديو وهي تبكي وتتحدث مع الزبائن قائلة: “زوجي اللي جابرني أنا ما أقدر أسوي شيء.. أخاف ما أسمع كلامه يحرمني من عيالي”.

وأظهر الفيديو الزبائن وهم يتوجهون إلى الشخص الذي يمثل دور زوج السيدة، حيث كان يجلس داخل سيارة ووجهوا له عبارات اللوم بسبب تهديده لزوجته ومحاولين إقناعه بالتراجع عن قراره.