حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من تشغيلتين لمنتج شوكولاتة (Kinder Surprise Maxi) للعلامة التجارية كيندر (Kinder) من إنتاج دولة بلجيكا، وذلك بسبب احتمالية تلوثه ببكتيريا السالمونيلا.

تشغيلات Kinder Surprise Maxi الملوثة

وأوضحت الهيئة أن مركز الإنذار السريع تلقى بلاغًا عن تلوث منتج شوكولاتة (كيندر سوبر ماكسي) بأرقام تشغيلات تشمل (L004L03— و L005L03-AD) بتاريخ انتهاء 1102022م.

وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق المحلية من المنتج بالتشغيلات المحذِّر منها، كما توصي المستهلكين بتجنُّبِ استهلاك هذا المنتج المُصَنَّعِ في دولة بلجيكا للتشغيلات المحددة، والتخلص مما لديهم منه؛حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

مخاطر السالمونيلا

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أن الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبب في أغلب الحالات الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال.