وجه الإعلامي وليد الفراج التهنئة إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، بعد خطفه بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك.

الفراج يهنئ الفيحاء على التأهل:

وعلق وليد الفراج قائلًا: “ألف مبروك لنادي الفيحاء تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس الملك أمام الهلال، والذي من المتوقع أن يقام على ملعب الجوهرة في جدة”.

وواصل الفراج حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أهنئ رئيس وإدارة النادي ولاعبيه وجهازه الفني والإداري وكل جماهير الفريق ولكل أهالي المجمعة.. تاريخ جديد يكتب في سدير”.

الفوز على الاتحاد بهدف:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الاتحاد في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقوة لتسجيل التعادل، ولكن تألق الحارس ستويكوفيتش حرمه من هز الشباك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).