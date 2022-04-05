نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء إشادة كبيرة على مستواه في مباراة الاتحاد، وتأهله إلى نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

مواجهة الهلال في المباراة النهائية:

وضرب الفريق البرتقالي موعدًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس الملك، بعدما نجح الأزرق في تجاوز عقبة الشباب بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيحاء يُقدم ملحمة تاريخية:

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “كورة”، بمستوى الفريق البرتقالي، وقال عيد الثقيل: “الفيحاء قدم ملحمة تاريخية، والحارس كان له دور كبير في الفوز… ولاعبي الاتحاد فقدوا التركيز وعاب عليهم الاستعجال”.

وعلق عبدالعزيز السويد قائلًا: “الاتحاد عانى أمام أقوى دفاع في الدوري، ومدرب الفيحاء نجح في توظيف اللاعبين بشكل صحيح، وأتمنى أن يفوز بالكأس هذا الموسم، ولا أتوقع أن تأتي له هذه الفرصة مرة ثانية”.

وفي السياق ذاته، قال الحسن اليامي: “أقول لرئيس النادي تستحقون الوصول لنهائي أغلى الكؤوس.. ورعونة لاعبي الاتحاد سبب الخسارة، حارس الفريق البرتقالي، هو الذي هزم الاتحاد”.