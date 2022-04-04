انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بفوز الفريق البرتقالي بهدف دون رد؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

تقدم الفيحاء ضد الاتحاد:

وبدأت مباراة الفيحاء ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط العميد بقوة، قبل أن يُطالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 14، ولكن الحكم لم يحتسبها.

وأهدر مالك العبدالمنعم فرصة تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد عند الدقيقة 26، بعدما انفرد بالحارس مارسيلو غروهي الذي أبعد الكرة، ونجح محمد أبو سبعان في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 36.

وجاء الهدف بعد متابعة أبو سبعان للكرة التي صدها غروهي، واشتعلت الدقائق المتبقية بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ومرت مقصية العبدالمنعم بجانب القائم، وأهدر العميد فرصة خطيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء ضد الاتحاد بهدف.

محاولات مستمرة من الاتحاد:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتسجيل التعادل، ومرت تسديدة حمدالله أعلى العارضة، قبل أن يتصدى الحارس ستويكوفيتش لتسديدة من إيغور كورونادو.

وواصل حارس الفيحاء، ستويكوفيتش تألقه وأنقذ فريقه من فرصة هدف مؤكد من تسديدة البيشي عند الدقيقة 62، وتصدى لهدف محقق عند الدقيقة 64، قبل أن يتصدى لتسديدة قوية من رومارينيو عند الدقيقة 66.

ونجح رومارينيو في تسجيل التعادل عند الدقيقة 78، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وأنقذ ستويكوفيتش رأسية رائعة من حمدالله عند الدقيقة 82، لتستمر محاولات العميد، وسط تألق من الحارس والدفاع.

وحصل العميد على كرة ثابتة، لعبها كورونادو، إلا أن ستويكوفيتش واصل التألق وأنقذ فريقه عند الدقيقة 92، من الهجمات المتتالية في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفيحاء ضد الاتحاد بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفيحاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي بطولة كأس الملك، بعدما نجح في تجاوز عقبة الشباب في نصف النهائي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).