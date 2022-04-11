سيكون الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، خامس فريق سعودي يواجه نادي السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.

اللقاء رقم 29 بين السد والأندية السعودية

وسيكون هذا اللقاء هو رقم 29 الذي يجمع السد بالفرق السعودية، منذ إقرار نظامها الجديد في نسخة 2003.

وسبق لـ الهلال والنصر والشباب والأهلي الفوز على السد، ويطمح عنابي سدير في أن يكون خامس فريق سعودي يفوز على السد في دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الفيصلي والسد

جدير بالذكر أن عنابي سدير، سيواجه نادي السد اليوم في الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يذكر أن الفيصلي كان تعادل في الجولة الأولى مع فريق الوحدات الأردني بهدف لكل فريق، بينما تعادل السد مع فريق ناساف كارسي الأوزبكي بالجولة الأولى.