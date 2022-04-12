انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد السد، في إطار مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف.

تعادل الفيصلي ضد السد:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد السد التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وتمكن الفريق القطري من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.

وأحرز حسن الهيدوس هدف التقدم بعد تلقيه تمريرة مميزة من أكرم عفيف، لينتفض لاعبو عنابي سدير بحثًا عن التعادل، وأطلق هشام فايق تسديدة قوية، مرت أعلى مرمى فريق السد القطري.

محاولات مستمرة:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من فرض سيطرته، قبل أن يسجل هشام فايق التعادل عند الدقيقة 16 برأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الأسترالي مارتن بويل.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط تألق من الدفاع وغياب الفاعلية الهجومية على المرميين، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة الآسيوية بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

تافاريس يسجل هدف الفوز:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد السد، واصل عنابي سدير الضغط، قبل أن ينجح جوليو تافاريس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 53 بعد تلقيه تمريرة مميزة من هشام فايق.

وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد، إلا أن تألق الدفاع وإهدار اللاعبين لعدد من الفرق، حرمهم من هز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز عنابي سدير بنتيجة 2/ 1.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد السد القطري عند نقطة واحدة في المركز الثالث.