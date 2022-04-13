قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أداءً مميزًا خلال مشاركته في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 للمرة الأولى في تاريخه.

عنابي سدير في دوري أبطال آسيا

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على السد القطري في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، بعد تعادله مع الوحدات الأردني، ليكرر انطلاقة الشباب والنصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم عنابي سدير إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، خلف ناساف المتصدر، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع الوحدات الأردني.

الفيصلي يتفوق على 4 أندية سعودية

وسجل الفيصلي ثالث أفضل انطلاقة لفريق سعودي يشارك لأول مرة في مرحلة المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا منذ إقرار البطولة بنظامها الحالي، فيما يُعد الاتحاد والأهلي أصحاب أفضل انطلاقة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد افتتح مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2004 بتحقيق انتصارين متتاليين، ليكرر الأهلي الأمر ذاته في النسخة التالية.

وتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في انطلاقته الحالية على 4 أندية سعودية في دوري أبطال آسيا، حيث اكتفى الهلال، الاتفاق والتعاون بحصد 3 نقاط أول جولتين أعوام 2003، 2009 و2017، وحصد الفتح نقطة في 2014.