يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة الوحدات الأردني.

الفيصلي يبحث عن التأهل الآسيوي

ويلعب الفيصلي ضد الوحدات الأردني، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

ويأمل عنابي سدير في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز على الوحدات الأردني، من أجل الاقتراب من التأهل إلى منافسات دور الـ16 خلال مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاجأ عنابي سدير جماهيره بالمستوى الذي يُقدمه في منافسات البطولة الآسيوية، حيث ظهر بأداء مميز وحقق نتائج جيدة، على الرغم من معاناته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وقبل المواجهة المرتقبة، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق 4 نقاط عن الوحدات الأردني صاحب المركز الأخير.