أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي فرصة تعزيز صدارته للمجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

تعادل سلبي مع ناساف

ولعب الفيصلي ضد ناساف كارشي الأوزبكي بالأمس على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الفيصلي يضيع فرصة زيادة الفارق

وأضاع عنابي سدير فرصة زيادة الفارق عن أقرب منافسيه بعد سقوطه في فخ التعادل ضد ناساف، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني على السد القطري بالأمس أيضًا.

ووصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق 3 نقاط عن ناساف، ثم السد والوحدات برصيد 4 نقاط لكل منهما.

ويمتلك عنابي سدير وجميع فرق المجموعة الخامسة فرصة المنافسة على الصدارة والتأهل إلى منافسات دور الـ16، حيث يصعد أوائل المجموعات، بالإضافة إلى أفضل 3 فرق في المركز الثاني.