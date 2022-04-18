تم القبض على أحد أباطرة المخدرات سيئ السمعة المطلوب فيما يقرب من 200 دولة، بعد أن نشرت خطيبته عارضة أزياء كولومبية صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، دون علمه.

واعتُقل بريان دوناتشيانو أولغوين بيردوغو، في مجمع سكني في مدينة كالي في مقاطعة فالي ديل كاوكا الكولومبية، جنوب غرب العاصمة بوغوتا، بحسب موقع ديلي ميل البريطانية.

ويُقال: إن المواطن المكسيكي البالغ 39 عامًا، قد وصل إلى البلاد في فبراير للتوسط في صفقة كوكايين مع القوات المسلحة الثورية للجيش الشعبي الكولومبي، وبعد الانتهاء من صفقاته، سافر إلى كالي واجتمع كثيرًا مع خطيبته وهي عارضة أزياء لم يتم الكشف عن اسمها، وبحسب ما ورد فقد أمضيا عدة ليالٍ معًا في شقة فاخرة.

وهناك قامت العارضة بتحميل صورة سيلفي لهما على حسابها على فيسبوك، وقد رصدته عملاء إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وشرطة مكافحة المخدرات الكولومبية وحددت موقعه وظل تحت المراقبة مدة أسبوعين حتى يوم اعتقاله.

وبالإضافة إلى ذلك، التقطته الكاميرات الأمنية في مطار خوسيه ماريا كوردوفا الدولي مع امرأة أخرى.

مبلغ ضخم لرشوة رجال الشرطة:

وقالت وسائل إعلام محلية: إن الشرطة عندما حاصرت بيردوغو تخلت عن جميع البروتوكولات الأمنية أثناء تواجده مع العارضة، وقد زعم رجال الشرطة أنه تم عرض 265 ألف دولار كرشوة مقابل إطلاق سراحه.

وقال المتحدث باسم الشرطة الجنرال خورخي فارغاس فالنسيا: نعتقد أننا حققنا نجاحًا عظيمًا فيما يتعلق بالقبض على الإمبراطور المكسيكي الذين جاء لارتكاب جرائم تهريب المخدرات.

منظمة تحالف الدم:

ويعمل لورد المخدرات بيردوغو في منظمة CDS وتعرف أيضًا باسم تحالف الدم، وتعمل كهيئة دولية ضخمة لتهريب المخدرات وغسيل الأموال والجريمة المنظمة وتعمل بشكل أساسي في ولايات سينالوا وباجا كاليفورنيا ودورانجو وسونورا وتشيهواهوا المكسيكية.

كما أن لها حضورًا في كولومبيا والمدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتعتبر أقوى منظمة لتهريب المخدرات في نصف الكرة الغربي من قبل مجتمع الاستخبارات الأمريكية.