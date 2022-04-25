يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية غدًا قمة مان سيتي ضد الريال التي تُقام ضمن مباريات ذهاب دور نصف النهائي لـ بطولة دوري أبطال أوروبا.

توقيت مباراة مان سيتي ضد الريال

وتنطلق المباراة غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.

وتُعرض المباراة على قنوات Bein Sports 1 Hd Premium و Bein 4K HDR و Bein sports Connect.

وكان ريال مدريد تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي، بعد إقصاء نادي تشيلسي الإنجليزي، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

تاريخ مواجهات مان سيتي ضد الريال

وأول مباراة جمعت فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي كان في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا عام 2012، ونجح فريق الريال الفوز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما حسم التعادل الإيجابي في مباراة العودة بهدف لمثله لكل فريق.

ثم لعبا مجددًا في دور نصف النهائي بنسخة عام 2016 من دوري أبطال أوروبا، وحسم التعادل السلبي مباراة الذهاب بين فريق ريال مدريد ومانشستر سيتي، بينما فاز الريال بلقاء العودة أمام نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفي عام 2020 التقي فريق الريال والسيتي بدور 16، والتي انتصر فريق مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، بينما انتهت مباراة الإياب بين الفريقين بفوز السيتيزن بهدفين مقابل هدف، ليتأهل السيتي لدور الثمانية على حساب الريال.