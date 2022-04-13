يُعاني القوة الجوية العراقي من تراجع النتائج أمام الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا قبل مواجهته ضد الشباب، مساء يوم غد الخميس.

نتائج القوة الجوية أمام الأندية السعودية

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي 14 مباراة أمام الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، واكتفى بتحقيق فوز وحيد، وتعادل في لقاء، وخسر 12 مرة.

وتُعد هذه المباراة الثالثة التي تجمع الشباب بفريق القوة الجوية العراقي ضمن منافسات البطولة الآسيوية، ونجح الليوث في تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

الشباب في دوري أبطال آسيا

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراته المقبلة، بحثًا عن تحقيق فوز جديد وتعزيز انطلاقته المميزة في بطولة دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفريق العراقي صاحب المركز الثالث.