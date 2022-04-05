كشف الناقد الرياضي سلطان اللحياني، عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام الفيحاء، مؤكدًا معاناته دفاعيًّا وهجوميًّا.

كيف كان لقاء #الفيحاء_الاتحاد ؟

د. سلطان اللحياني:

– #الفيحاء تميز بالأسلوب المثالي "تنظيم دفاعي وحارس مميز" 🧤💪🏻

– الفيحاء سجل بالهجوم المباشر 👍🏻

– #الاتحاد لم يحترم الخصم وهناك خلل دفاعي وضعف هجومي 🧐 اشترك الآن على ⁦#ShahidVIP⁩

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/tsqyImnp3Q — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 4, 2022

أسباب خسارة نادي الاتحاد:

وتحدث سلطان اللحياني عن المباراة، قائلًا: “الفيحاء تميز بالأسلوب المثالي، حيث قام بتنظيم دفاعي، بجانب تميز حارس مرماه، كما أنه الفريق البرتقالي نجح في التسجيل بالهجوم المباشر”.

وواصل سلطان اللحياني تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لم يحترم الخصم وهناك خلل دفاعي وضعف هجومي”.

وأضاف اللحياني، قائلًا: “قائد فريق الفيحاء، سامي الخيبري من أميز المدافعين بالدوري.. ومالك عبدالمنعم سيكون له مستقبل للمنتخب السعودي”.

الفيحاء يُطيح بالاتحاد:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الاتحاد في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بهدف دون رد سجله محمد أبو سبعان خلال أحداث الشوط الأول من المباراة.

وضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقوة لتسجيل التعادل، ولكن تألق حارسه الصربي ستويكوفيتش حرمه من هز الشباك، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).