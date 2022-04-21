أكد اللواء محمد البسامي، قائد قوات أمن العمرة، أن خطط قوات أمن العمرة تحقق أهدافها منذ بداية رمضان وحتى الآن.

فيديو | قوات أمن العمرة تعلن جاهزيتها للتعامل مع الكثافات العالية المتوقعة خلال العشر الأواخر #الإخبارية pic.twitter.com/4EG6VThDiV

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2022

الاستعداد للعشر الأواخر:

وأضاف اللواء البسامي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني لاستعراض خطط العشر الأواخر: “أن قوات أمن العمرة جاهزة للتعامل مع الكثافة العالية المتوقعة خلال العشر الأخيرة”.

يذكر أن قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في شهر رمضان لهذا العام (1443هـ) عقدت مساء اليوم المؤتمر الصحفي الثاني لاستعراض خطط العشر الأواخر.