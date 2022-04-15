تشهد الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مواجهات مثيرة وقوية اليوم الجمعة، في ختام منافسات الجولة.

نتائج قوية في اليوم الأول:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري بثلاثة مقابل هدفين ضد باختاكور في الوقت القاتل، بينما خطف الجزيرة الفوز بهدف نظيف من مومبابي سيتي.

واستعاد التعاون بريقه، وعاد مجددًا لـ صدارة المجموعة بعد الفوز على سباهان بثلاثة نظيفة، بينما سقط آهال على يد فولاد بهدف قاتل في الثواني الأخيرة.

وحل التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في مواجهتين بين الغرافة وشباب الأهلي، والشباب والقوة الجوية، ليكون عشاق المستديرة على موعد مع مواجهات مثيرة الليلة.

موعد مباريات اليوم:

وتقام مواجهتان عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، اللقاء الأول بين الريان والشارقة على استاد الملك فهد، فيما يواجه السد الوحدات على استاد الأمير “محمد بن فهد”.

وتأتى مواجهتا الهلال ضد استقلال دوشنبه، والفيصلي ضد نسف قرشي، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت السعودية، الأولى على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والثانية على ملعب الأمير محمد بن فهد.