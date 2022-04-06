أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، اليوم الأربعاء، عن الترخيص لشركة “التبديل المالية” لتقديم خدمات شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، واستيراد وتصدير العملات.

تفاصيل القرار:

وقال البنك في بيان، إن ذلك يأتي نتيجة اندماج مؤسسة عبدالله حمد النذير للصرافة، ومؤسسة أسامة عبدالمحسن العمري للصرافة؛ ليبلغ إجمالي عدد مؤسسات وشركات الصرافة المرخص لها من قبل البنك المركزي 69 شركة ومؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع الصرافة عبر السماح بالاندماج للمؤسسات والشركات القائمة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين لتُحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

دعم قطاع الصرافة:

وأكد البنك المركزي السعودي، السعي المستمر لدعم قطاع الصرافة، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.