أكد الإعلامي عبدالعزيز المريسل عدم انتصار نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحدى القضايا ضده.

المريسل ينفي الحكم لصالح حمدالله

وكان الإعلامي هتان النجار قد أكد أن محكمة الاستئناف تؤيد حكم المحكمة الابتدائية الجزائية، مؤكدًا انتصار عبدالرزاق حمدالله في قضيته مع الرئيس التنفيذي لنادي النصر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقال المريسل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من يقول أنه تم الحكم في القضية بين المدير التنفيذي بنادي النصر واللاعب السابق هذا شخص يضلل الحقيقة.. القضية لم يبت فيها حتى الآن”.

وتابع عبدالعزيز المريسل حديثه قائلًا: “القرار الصادرة من محاكم الاستئناف بعدم الاختصاص، مما يعني رفع الأمر للمحكمة العليا لتحديد المحكمة المختصة التي ستنظر في القضية وبالتالي تحكم فيها”.

المهاجم المغربي يتألق مع الاتحاد

وكان حمدالله قد رحل عن صفوف النصر في نوفمبر الماضي، قبل أن يوقع إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ليقدم مستوى مميز، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).