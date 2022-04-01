أسفرت نتائج قرعة كأس العالم 2022 عن مواجهات متكررة بين مجموعة من المنتخبات، سبق أن تقابلت من قبل في نسخ سابقة من المونديال.

نتائج قرعة كأس العالم 2022:

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.

المواجهات المتكررة تعود من جديد:

ستكرر المواجهة في كأس العالم بين منتخبي أوروجواي وغانا في المجموعة الثامنة وهي تكرر لـ مباراة ربع نهائي مونديال 2010 بين الفريقين، ووقتها شهدت المباراة واقعة شهيرة بطرد لويس سواريز لاعب الأوروجواي بعد لمسه الكرة بيده ومنعه هدفًا محققًا للمنتخب الغاني.

وتظل الإثارة قائمة ليذهب منتخبي غانا وأوروجواي إلى ركلات الترجيح، لتبتسم بعد ذلك للمنتخب اللاتيني الذي تأهل إلى نصف نهائي المونديال في جنوب إفريقيا آنذاك.

سوف تتكرر المواجهة بين منتخبي غانا والبرتغال تكرارًا لمباراة الفريقين في مونديال 2014 بالبرازيل، ووقتها فازت البرتغال على غانا.

المواجهة الثالثة بين إسبانيا وألمانيا وهي تكرار لمواجهة الفريقين في نصف نهائي مونديال 2010، ووقتها فاز الإسبان بهدف المدافع المخضرم كارلوس بويول.