أسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن مجموعات متوازنة فيما عدا المجموعة الثالثة التي شهدت مواجهات قوية منتظرة لـ المنتخب السعودي.

قرعة كأس العالم كاملة:

وجاءت المجموعة الأولى مكونة من: “قطر، السنغال، هولندا، الإكوادور”.

المجموعة الثانية “إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، المتأهل من منتخبات ويلز أو أسكتلندا أو أوكرانيا”.

المجموعة الثالثة “السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا”.

المجموعة الرابعة “فرنسا، المتأهل من منتخبات بيرو وأستراليا والإمارات، الدنمارك، تونس”.

المجموعة الخامسة “إسبانيا، ألمانيا، اليابان، المتأهل من كوستاريكا ضد الفائز من منتخبي نيوزيلاندا أو جزر سليمان”.

المجموعة السادسة “بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا”.

المجموعة السابعة “البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا”.

المجموعة الثامنة “البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية”.