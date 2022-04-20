خطف الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز أولى بطاقات التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

الزعيم يعبر استقلال دوشنبه بثلاثية

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه على إستاد الأمير فيصل بن فهد، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهل الزعيم إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.

الهلال يحلق في سماء آسيا

ورصدت عدسة “المواطن“، أبرز أحداث مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه والتي شهدت تألقًا لافتًا من المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الذي نجح في تسجيل ثنائية بالشوط الأول، وليكون الأفضل في المواجهة.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أشعلوا أجواء المواجهة الآسيوية، خاصة خلال أحداث الشوط الثاني، ما حفز اللاعبين، كما حرصوا على الاحتفال معهم بعد الفوز وحسم التأهل.