يبدو أن نادي النصر استقر على تحديد بديل للمهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر الذي تردد اسمه بشأن الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة في صيف العام الحالي.

سبب يدفع فينسينت أبو بكر لمغادرة النصر

وكان أبو بكر انضم إلى النصر في يونيو الماضي قادمًا من نادي بيشكتاش التركي، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن اللاعب الكاميروني يريد الرحيل عن النصر لأسباب عائلية.

ويُفكر العالمي في ضم التونسي وهبي الخزري لاعب فريق سانت إيتيان الفرنسي في صيف 2022، خاصة أن عقده قارب على النهاية مع الفريق الفرنسي بحسب ما ذكرته صحيفة L’Equipe الفرنسية.

القيمة السوقية لـ وهبي الخزري

القيمة السوقية للاعب وهبي الخزري، 4.5 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، ويتميز المهاجم التونسي بالمهارات العالية وتسديد الركلات الحرة المباشرة.

يذكر أن أبو بكر كان ارتبط اسمه بالانضمام إما لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أو فنربخشة التركي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.