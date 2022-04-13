تسعى إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، لتبدأ في التفاوض مع اللاعبين حاليًّا.

النصر يسعى لضم فرانسيس كوكلين:

وأشار الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع نجم فياريال الإسباني، فرانسيس كوكلين.

ولفت رودي جاليتي إلى أن النصر بدأ بالفعل مفاوضاته الرسمية مع فرانسيس كوكلين، حيث أرسل ممثله للتفاوض، موضحًا أن عقد اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال ينتهي في عام 2024.

ويلعب الفرنسي الدولي فرانسيس صاحب الـ30 عامًا في مركز الوسط المدافع، وسبق له اللعب في صفوف أندية أرسنال، فالنسيا، لوريان، وفرايبورغ، وتصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين يورو.

معاناة العالمي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء والنتائج هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة.

كما ودع الفريق الأول لكرة القدم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام نظيره الهلال، الأمر الذي أثار غضب جماهيره التي تطالب برحيل الجهاز الفني بقيادة ميغيل روسو.