ودع الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد خسارته مساء أمس من فريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5-4 في الجولة السادسة بدور المجموعات من البطولة.

النظام الجديد للبطولة يؤثر على التعاون سلبًا

وتسبب النظام الجديد الذي تم إقراره للبطولة الآسيوية في إقصاء سكري القصيم وعدم وصوله لدور ثمن النهائي لثاني مرة، وذلك خلال مشاركته الثالثة في البطولة.

ورغم أن سكري القصيم أنهى دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف الدحيل القطري المتصدر وبفارق الأهداف عن نادي سباهان أصفهان الإيراني صاحب المركز الثالث.

وكان هذا المركز يكفي التعاون للتأهل إلى دور ثمن النهائي كما كان في نسخة 2020 حيث جاء ثانيًا في المجموعة خلف نادي بيرسبوليس الإيراني رغم أنه تلقى 3 خسائر في دور المجموعات كما كان الحال في نسخة 2022.

وبسبب النظام الجديد لـ البطولة، خاصة بعد رفع عدد الفرق المشاركة إلى 40 ناديًا، وزيادة مجموعة للغرب وأخرى للشرق، باتت البطاقات محصورة ومقتصرة للمتصدر بجانب اختيار أفضل 3 فرق احتلت الوصافة بالمجموعات الـ5.

ثالث هزيمة لـ سكري القصيم بدور المجموعات

ولم ينجح سكري القصيم في تحسين صورته بعد أن تلقى ثالث هزيمة بدور المجموعات في نسخة 2022 وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها الفريق في نسختي 2017 و 2020 من دوري أبطال آسيا، كما أن التعاون وللمرة الأولى يخسر من فريق أوزبكي ذهابًا وإيابًا بدور المجموعات.

وكان نادي التعاون تواجد في دوري أبطال آسيا نسخة 2022 بدلًا من نادي الاتحاد الذي لم يتأهل لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.