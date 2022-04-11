يدخل فريقا الهلال والشباب اليوم مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا بحثًا عن الفوز الثاني والوصول للنقطة السادسة من دور المجموعات.

موعد مباراتي الهلال والشباب بـ دوري أبطال آسيا

ويواجه الهلال، فريق الريان القطري اليوم في الثامنة والربع مساءً بحثًا عن الفوز الثاني على التوالي والبقاء في صدارة المجموعة الأولى.

الشباب في المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ويطمح للفوز على نادي الجزيرة الإماراتي في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة اليوم.

وكان الهلال فاز على الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز الشباب على فريق مومباي سيتي الهندي بثلاثية دون رد.

تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الجزيرة

وسيكون تشكيل الليث المتوقع مكونًا من: ” فواز القرني في حراسة المرمى، عبدالله الشامخ، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، فواز الصقور، حسين القحطاني، باولينيو، بانيجا، هتان باهبري، نواف العابد، كارلوس جونيور”.

وحُسم مصير اللاعب النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال حول المشاركة أمام نادي الريان مساء اليوم في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وعانى اللاعب النيجيري مؤخرًا من الإصابة بـ الإنفلونزا جعلته يغيب عن مباراة الشارقة الإماراتي، كما سيغيب بسببها اليوم عن مباراة الريان القطري أيضًا.