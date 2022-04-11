حُسم مصير اللاعب النيجيري أوديون إيغالو لاعب نادي الهلال حول المشاركة أمام نادي الريان القطري مساء اليوم في الجولة الثانية بـ دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

إيغالو يغيب أمام الريان

وعانى اللاعب النيجيري مؤخرًا من الإصابة بـ الإنفلونزا جعلته يغيب عن مباراة الشارقة الإماراتي، كما سيغيب بسببها اليوم عن مباراة الريان القطري أيضًا.

الهلال ينهي استعداداته

وأنهى الهلال، بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان.

وبدأ الجهاز الفني الحصة التدريبية بتمارين لياقية متنوعة باستخدام الكرة، ثم شرح رامون دياز التكتيك الذي سينتهجه خلال مباراة الريان على كامل مساحة الملعب.

وطبق الجهاز الفني في نهاية مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل، قبل أن يتوجه اللاعبون إلى مقر المعسكر استعدادًا للمواجهة.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الزعيم المركز الثاني في المجموعة الأولى بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان متصدر الترتيب.