أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب خالد النمر أن رفع السكر بسرعة بتناول كمية سكريات كبيرة من أسباب الخفقان والدوخة بعد الإفطار.

سبب الخفقان:

وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر: مريض قلب وسكري يشتكي من الخفقان بعد الفطور فقط!، فطوره: عصيدة تمر، رطب، عسل ولقيمات وقهوة وكوب عصير! الشاهد: رفع السكر بسرعة بتناول كمية سكريات كبيرة من أسباب الخفقان والدوخة بعد الإفطار.

الخفقان والقلق:

وفي وقت سابق، أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين أن الخفقان والقلق مرتبطان ببعضهما البعض، وكل منهما يزيد الآخر ويثيره.

وأوضح النمر أن الخفقان يثير الخوف والقلق، فيما يسبب القلق الخفقان، مضيفًا أن مهمة الطبيب أن يميز بين المُسبب والنتيجة.

وحذر النمر من أن الخوف من المرض قد يكون أشد على المريض “الذي يعاني القلق” من مرضه الأصلي الذي يعاني منه.