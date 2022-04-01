أكد الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، أن كل ما هو دون تعليمات وزارة الصحة يبقى “رأيًا طبيًّا” لصاحبه فقط.

د. خالد النمر – استشاري القلب: لا أنصح بالعصائر المركزة التي تحتوي على "سكر مضاف"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aLTYD4ft3m

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 1, 2022

العصائر المحلاة:

كما نصح النمر، خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، بألا يتم تناول العصائر المركزة التي تحتوي على سكر مضاف خلال شهر رمضان.

وتابع أن هيئة الغذاء والدواء صرحوا بإجازة العصائر المحلاة، ولكنه لا ينصح بها، كما أنها غير ضرورية خاصةً لمرضى السمنة.