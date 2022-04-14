حسمت النيابة العامة المصرية الجدل المثار حول شوكولاتة الخشخاش التي أثيرت حولها الشكوك مؤخرًا نظرًا لمزاعم احتوائها على نسبة من المخدرات.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم احتواء شوكولاتة بذور الخشخاش ألمانية الصنع أي مواد مخدرة، وأرسلت النيابة العامة عينة من منتج الشوكولاتة لمصلحة الطب الشرعي وانتدبت أحد الأطباء بها لإجراء الفحص اللازم عليها؛ لبيان إذا ما كانت تحوي أي مواد مخدرة مُدرجة بجدول قانون المخدرات من عدمه. وورد التقرير الخاصّ بالفحص ليؤكد خلو عينة الشوكولاتة المرسلة من أي مواد مخدرة.

شوكولاتة الخشخاش تثير الجدل في مصر

وكانت بداية الأزمة مع مشاركة كتبها رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار على فيسبوك قال فيها إنه منذ مدة اشتكى له الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لا يدخنون حتي السجائر.

الداخلية ترد

بدورها ردت وزارة الداخلية المصرية ببيان عبر إنستقرام قالت فيه إنه : بالنسبة لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، يُشار إلي أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة ولفتت إلى أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.